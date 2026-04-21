Dalla Formula 1 alle autostrade | ecco il superasfalto made in Sud

Un nuovo tipo di asfalto, prodotto nel Sud, sta trovando impiego in diversi settori. Dalle piste di Formula 1 alle aree aeroportuali, passando per le strade dell’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria e altri interventi di pavimentazione, questa tecnologia viene utilizzata in molteplici contesti. La produzione e l’applicazione di questo materiale sono state al centro di vari interventi e lavori di riqualificazione lungo le principali arterie stradali e infrastrutture.

Dalle piste di Formula 1, alle piste degli aeroporti, alla pavimentazione stradale dell’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria e ad altri infiniti interventi: è la nuova vita degli scarti hi tech delle lavorazioni siderurgiche. È il progetto “Zero Waste” del gruppo Pittini (con sede principale a Osoppo, Udine, primo produttore italiano di acciai lunghi per edilizia e industria meccanica; produce circa 3 milioni di tonnellate, con 21 strutture produttive e logistiche e 2mila collaboratori) che ha l'obiettivo di recuperare e la valorizzare i residui di lavorazione dell’acciaieria, dai quali nasce Granella (marchio registrato), materiale impiegato nella realizzazione di pavimentazioni stradali.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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