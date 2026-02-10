Bioplastiche dalla birra il progetto per trasformare gli scarti è Made in Sud
La sfida di trasformare gli scarti della birra in bioplastica arriva dal Sud Italia. Dal 2022, diverse aziende lavorano per creare plastica usando i residui della produzione di birra. Una strada nuova che potrebbe ridurre l’uso di plastica tradizionale e dare nuova vita agli scarti industriali.
È possibile creare plastica dalla birra? È la domanda alla quale hanno tentato di rispondere diverse società con un progetto avviato nel 2022. Si chiama Life RESTART e ora è realtà. Con questo progetto l’industria birraria, che ogni anno produce ingenti quantità di trebbie esauste, permetterà di risparmiare volumi di discarica ed emissioni di gas climalteranti. Grazie alla birra, nello specifico agli scarti della birra, sarà possibile trasformare un rifiuto organico considerato problematico in una risorsa di alto valore. Il settore della birra sulla sfida ambientale e climatica. Il progetto Life RESTART nasce dalla consapevolezza, posta come premessa al progetto stesso, che la transizione ecologica richieda delle soluzioni capaci di affrontare simultaneamente più criticità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
