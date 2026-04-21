Nel corso di oltre cento anni, l'azienda alimentare fondata nel 1918 ha mantenuto la propria identità, evolvendosi nel tempo attraverso diverse generazioni. La responsabile export e marketing ha condiviso nel podcast Money Vibez Stories dettagli sulla sua storia, che comprende l'origine artigianale, la crescita e l'introduzione di nuovi snack. La narrazione traccia un percorso che collega le radici storiche alle innovazioni più recenti, senza perdere di vista le tradizioni.

Nel racconto della responsabile export e marketing di Fiorentini Alimentari, Simona Fiorentini al podcast Money Vibez Stories, c’è tutto il senso di una storia industriale che ha attraversato più di un secolo senza smarrire la propria identità. Quella dell’azienda torinese non è soltanto una vicenda familiare arrivata alla quarta generazione, ma un caso di evoluzione continua, fatto di passaggi ereditari, intuizioni commerciali, cambi di pelle e scelte industriali molto nette. “È una lunga storia di famiglia”, sintetizza Fiorentini, ma dietro quella frase c’è un percorso che parte dal 1918 e arriva fino ai prodotti più recenti, tra snack innovativi, ricerca sul gusto e attenzione ai mercati esteri.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla bottega del 1918 ai nuovi snack: la storia della quarta generazione Fiorentini

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