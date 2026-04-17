Dalla piccola bottega artigiana ai mercati internazionali | il viaggio nello storico laboratorio del mobile

È in corso un ciclo di incontri intitolato “Imprese e territorio” che mette in luce le attività di aziende locali. L’iniziativa si concentra sulle realtà produttive che rappresentano una parte importante dell’economia e della società. Tra le storie raccontate, c’è quella di un laboratorio di falegnameria che, partendo da una piccola bottega artigiana, ha raggiunto mercati internazionali.

Prosegue il ciclo di incontri “Imprese e territorio”, l’iniziativa promossa per valorizzare le realtà produttive che costituiscono la nostra ossatura economica e sociale. Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, ha fatto tappa a Forlì, frazione di San Martino in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Il Salone del Mobile 2026 vince sulle turbolenze internazionali e attira 1.900 espositori: “Attrattività e forza sui mercati"Milano, 30 gennaio 2026 – “Nonostante una situazione di grande incertezza internazionale, gli operatori da tutto il mondo arriveranno al Salone del... Leggi anche: Dalla Sicilia ai mercati globali: come funzionano oggi le spedizioni express internazionali Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Francesca Gallo alla Casa degli artisti / Notizie / Novità / Homepage; Apri Empoli, consegnato fondo di via Lavagnini ad attività artigianale dopo interventi di manutenzione a carico del Comune; Artigiani per un giorno a S. Sofia. Viaggio alla stamperia ’Peromatto’; Sicilia, 150 milioni per chi assume a tempo indeterminato: al via i bandi Irfis 2026. Gli abiti di una piccola bottega pugliese alla Milano fashion week: La vera moda è il riusoCi sono anche capi da donna creati in una piccola bottega artigiana di Gioia del Colle tra quelli che hanno sfilato sulla passerella della Milano fashion week, la settimana più ambita della moda ... bari.repubblica.it Dalla bottega alla filiera: Talarico si racconta in un documentarioNata come bottega artigiana con radici in Calabria e cresciuta sui mercati internazionali degli accessori maschili, la storia della Maison Talarico Cravatte è quella di molte piccole imprese italiane ... repubblica.it VENERDÌ 17 APRILE ORE 20,45 LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI INGRESSO LIBERO Presentazione a cura di GILDA BRESCIANI Seymour, timido e imbranato, lavora nella bottega di un fiorista ed è cotto della sua collega Audrey, che però è fidanza facebook