A Firenze, nel centro storico di circa cinque chilometri quadrati, sono presenti oltre duemila esercizi dedicati al settore alimentare, tra paninerie, bar, ristoranti e gelaterie. Molti di questi locali sono nati come attività familiari e sono diventati imprese con fatturati che raggiungono i milioni di euro. La zona è conosciuta anche con il soprannome di “mangificio” a causa dell'alta concentrazione di locali che offrono cibo a turisti e residenti.

C'è chi ha fondato un impero commerciale partendo da una piccola attività. Ecco gli imprenditori del "food made in Florence" che spopolano (e quanto incassano) Ci sono imprenditori che, da un piccolo punto vendita, hanno aperto via via delle vere e proprie catene, che oggi vantano fatturati milionari. Quanto riescono a ‘portarsi a casa’ ogni anno? Grazie all’analisi dei fatturati, siamo riusciti a fare una classifica delle aziende e degli imprenditori che in pochi anni sono riusciti a sbaragliare la concorrenza e imporsi sul mercato. Via libera al nuovo piano di tutela del centro storico: in vigore le nuove regole, convolte anche le piazze Beccaria e Sant'Ambrogio Il giro di droga, il debito, la "spedizione punitiva": almeno 7 coltellate, così è morto Gabriele. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Dalla bottega di famiglia ai fatturati milionari: chi sono i fiorentini che hanno svoltato con il cibo

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