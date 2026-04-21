Dalla balena Hope al Senato | il grido per fermare il DDL 1552

Una cittadina italiana ha scritto un appello al Presidente della Repubblica per chiedere di bloccare il disegno di legge 1552, mentre in Germania si svolgono manifestazioni per salvare la megattera Hope, nota anche come Timmy. La vicenda coinvolge sia questioni legali sia battaglie per la tutela ambientale, con entrambe le parti che cercano di influenzare le decisioni politiche. La discussione si svolge su più fronti, tra appelli pubblici e mobilitazioni di attivisti.

Una cittadina italiana ha lanciato un appello accorato al Presidente Mattarella per bloccare il disegno di legge 1552, mentre in Germania si tiene con il fiato sospeso la battaglia per la sopravvivenza della megattera HopeTimmy. Mentre al Senato si discute di una normativa che potrebbe consegnare la gestione dell’avifauna ai privati e trasformare le risorse naturali in pura rendita economica, il movimento della balena verso la costa tedesca offre uno spunto di riflessione sulla necessità di proteggere l’equilibrio biologico dai rischi di una gestione puramente commerciale. Il destino di HopeTimmy tra speranza e pericoli costieri. Dopo essere stata ritenuta ormai senza via d’uscita intorno al 7 aprile, la megattera HopeTimmy ha mostrato segnali inaspettati di vitalità questa mattina, grazie anche all’azione dell’alta marea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla balena Hope al Senato: il grido per fermare il DDL 1552 Notizie correlate Passa al Senato il ddl stupri modificato dalla Lega. Pd: "Tradito il patto tra Meloni e Schlein"Il testo base del disegno di legge sulla violenza sessuale è quello proposto da Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento e senatrice della Lega. Il ddl stupri approderà al Senato l’8 aprileLo ha reso noto Francesco Boccia del Pd, al termine della riunione dei capigruppo di Palazzo Madama. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Truffe, sciamani e follie: storia di Timmy, la balena che emoziona la Germania; Il salvataggio della megattera spiaggiata nel Baltico viene riattivato con nuove tattiche e sostegno finanziario. Francesco Saverio Garofani, dalla balena bianca al Quirinale con MattarellaChi lo conosce sa che due sono le passioni principali di Francesco Saverio Garofani: la squadra della Roma e le battute taglienti, quelle in cui l’arguzia insaporisce la perfidia. Chi lo conosce, pure ... ilfoglio.it Balena di 15 metri avvistata nello Stretto di Messina: le immagini dalla Feluca, il Video23 LUGLIO - Uno spettacolo emozionante è stato ripreso nei giorni scorsi nello Stretto di Messina: una balena lunga circa 15 metri è stata avvistata al largo da un equipaggio a bordo della feluca San ... ilmeteo.it Good Morning I hope you too have a wonderful, productive and joyful day. Happy Tuesday #theskylarksdream #happytuesday #joyfulday - facebook.com facebook