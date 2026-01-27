Il disegno di legge sul contrasto alla violenza sessuale ha ottenuto l’approvazione al Senato, con modifiche apportate dalla Lega. Il testo, originariamente proposto dalla senatrice Giulia Bongiorno, rappresenta un passo importante nel processo legislativo. La discussione si inserisce in un quadro politico complesso, con reazioni da diversi schieramenti e riflessioni sugli obiettivi di tutela e prevenzione.

Il testo base del disegno di legge sulla violenza sessuale è quello proposto da Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento e senatrice della Lega. Così ha deciso la commissione Giustizia del Senato. Il centrodestra ha votato a favore dell'adozione di quel testo, al contrario di tutte le opposizioni (Pd, M5s, Italia viva e Avs). La proposta Bongiorno ha dunque modificato il testo approvato all'unanimità alla Camera nel novembre scorso, introducendo la "volontà contraria" a un rapporto sessuale. Resta fuori il riferimento al "consenso libero e attuale" della versione originaria, in assenza del quale sarebbe scattato il reato di violenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Passa al Senato il ddl stupri modificato dalla Lega. Pd: "Tradito il patto tra Meloni e Schlein"

