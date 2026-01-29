Il disegno di legge sulla violenza sessuale arriverà al Senato l’8 aprile. Le associazioni femministe e l’opposizione continuano a protestare contro le proposte contenute nel testo. La discussione in aula si preannuncia calda, con molte voci contrarie.

Il disegno di legge sulla violenza sessuale, al centro delle proteste delle associazioni femministe e dell’opposizione, approderà nell’Aula del Senato l’ 8 aprile. Lo ha riferito alla stampa Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito democratico, al termine della riunione dei capigruppo di Palazzo Madama. Dopo l’ ultima riformulazione della presidente Giulia Bongiorno, il 27 gennaio la Commissione Giustizia del Senato ha dato via libera al nuovo testo base dell’ articolo 609 bis del codice penale sulla violenza sessuale con 12 voti a favore e 10 contrari. Nel testo non è rientrato il riferimento al « consenso libero e attuale ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il ddl stupri approderà al Senato l’8 aprile

Approfondimenti su DDL Stupri

Il disegno di legge sul contrasto alla violenza sessuale ha ottenuto l’approvazione al Senato, con modifiche apportate dalla Lega.

La protesta dei centri antiviolenza davanti al Senato evidenzia una forte opposizione al Ddl Stupri.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su DDL Stupri

Argomenti discussi: Ddl stupri, è scontro: no del centrosinistra all'ipotesi di riformulazione del testo. Salta il patto tra Meloni e Schlein; Ddl stupri, via libera al testo Bongiorno: non c'è più la parola consenso. Pene fino a 13 anni, rabbia opposizioni.

Ddl stupri, il consenso sotto attacco e la risposta delle donne: il 15 febbraio oltre 100 piazze contro la riformaDopo il via libera in Commissione Giustizia, monta la protesta femminista contro la modifica dell’articolo 609 bis ... giornalelavoce.it

Ddl stupri, passa il testo di Bongiorno in Senato: opposizioni in protestaIl Ddl stupri, modificato dalla senatrice Giulia Bongiorno, è stato approvato come testo base dalla Commissione Giustizia del Senato, segnando un passaggio cruciale nell’iter parlamentare. La riforma ... notizie.it

I fatti risalgono al 2021. I due erano a letto. La difesa: «Faremo appello». A Venezia la sentenza nel giorno in cui la commissione Giustizia del Senato ha votato il disegno di legge cosiddetto «stupri» - facebook.com facebook

"Quello che si sta consumando al Senato è un vero e proprio tradimento della destra nei confronti delle donne. L'ennesimo. Lo stravolgimento proposto da Bongiorno che elimina la dicitura 'consenso libero e attuale' dal ddl Stupri è un passo indietro inaccetta x.com