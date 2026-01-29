Dal circo contemporaneo alla danza | tris di appuntamenti con il Teatro Ragazzi a Montecarotto Corinaldo e Chiaravalle

Domenica 1° febbraio alle 17, tre spettacoli si terranno in tre diverse città delle Marche. A Montecarotto, Corinaldo e Chiaravalle, il teatro, la danza e il circo contemporaneo portano in scena le migliori compagnie del settore. Gli spettacoli coinvolgono soprattutto il pubblico giovane, tra attori, burattini e acrobazie, offrendo un pomeriggio di divertimento e spettacolo per tutta la famiglia.

JESI - Teatro d'attore e di figura, danza e circo contemporaneo, con le migliori compagnie del settore danno appuntamento domenica 1° febbraio ore 17 con tre spettacoli nei teatri di Montecarotto, Corinaldo e Chiaravalle. Li propone la 42esima Stagione di Teatro Ragazzi curata dal Teatro Giovani.

