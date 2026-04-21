Dal petrolio alla carta Energia allo sviluppo | un giornale nuovo per un’Italia moderna

Da ilgiorno.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sera, una fiamma si accende improvvisamente in cima a un traliccio d’acciaio nei pressi di Caviaga, un piccolo borgo vicino a Cavenago d’Adda, a pochi chilometri da Lodi. La fiamma brucia alta e visibile da lontano, illuminando il cielo della zona. La scena si svolge vicino a un’area industriale, dove si trovano impianti di energia e strutture legate al settore petrolifero e alla produzione di carta.

Una fiamma illumina improvvisamente la sera. E brucia alta, laggiù, in cima a un traliccio d’acciaio, verso Caviaga, un borgo dalle parti di Cavenago d’Adda, a una manciata di chilometri da Lodi. Il pozzo di metano ha cominciato a funzionare. E lì, alla fine degli anni Quaranta, comincia simbolicamente la rinascita dell’Italia, dopo i disastri della seconda guerra mondiale, la dittatura e l’autarchia del ventennio fascista, le miserie d’una Italia piccola, povera e provinciale. Ora, grazie anche all’energia trovata nel sottosuolo, si può pensare allo sviluppo, al benessere, a una nuova stagione di vitalità e di speranza. Quel pozzo ha una portata limitata, è vero.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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