Angola | Eni estrae 500 milioni di barili di petrolio da nuovo giacimento offshore Più energia per l’Italia

Angola | Eni estrae 500 milioni di barili di petrolio da nuovo giacimento offshore

Eni ha scoperto un grande giacimento di petrolio al largo dell’Angola, estrapolando 500 milioni di barili dal nuovo giacimento offshore. La scoperta nel pozzo Algaita-01, nel blocco 1506, permette all’azienda di aumentare la produzione e rafforzare le forniture di energia per l’Italia. La scoperta è avvenuta il 14 febbraio 2026, e rappresenta un passo importante per il settore energetico nazionale.

Eni Scopre un Gigante Nero: 500 Milioni di Barili di Petrolio al Largo dell’Angola. Luanda, Angola – Eni ha annunciato oggi, 14 febbraio 2026, una scoperta significativa di petrolio nel pozzo esplorativo Algaita-01, situato offshore in Angola, nel blocco 1506. La stima preliminare di circa 500 milioni di barili in posto consolida la posizione dell’azienda italiana nel paese africano e promette di incrementare la produzione energetica regionale, aprendo nuove prospettive per l’approvvigionamento italiano. Un Successo Tecnologico nelle Acque Profonde. La perforazione del pozzo Algaita-01, iniziata il 10 gennaio 2026, è stata condotta dall’impianto per acque profonde Saipem 12000 ad una profondità di 667 metri.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

