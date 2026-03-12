Missione romana per Santangelo vertice con Vadalà su mappatura siti inquinati e controlli

Il presidente della commissione regionale Anticamorra, Beni confiscati, bonifiche ambientali ed ecomafie, ha visitato Roma questa mattina. L’obiettivo dell’incontro con il commissario per le Bonifiche, Giuseppe Vadalà, è stato discutere della mappatura dei siti inquinati e dei controlli in corso. Questa è la prima uscita ufficiale di Santangelo in qualità di rappresentante della commissione.

“E’ stato un incontro costruttivo nel corso del quale mi sono confrontato con il commissario sulle emergenze delle Campania, con un occhio particolare, a quelle della provincia di Caserta - ha evidenziato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia - il commissario mi ha illustrato le attività della struttura operativa sul territorio favorendo i primi collegamenti ufficiali con la stessa in modo da poter svolgere un’azione sinergica tra commissariato e commissione. Il tema delle bonifiche ambientali sarà centrale nel nostro lavoro. Saremo al fianco del commissario per una mappatura dei siti inquinati e per potenziare le azioni preventive di controllo cercando di implementare anche con risorse regionali il numero delle telecamere nelle aree a rischio”, conclude Santangelo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Sopralluogo della task force di Vadalà in quattro siti contaminatiSopralluogo della task force del Generale Vadalà su quattro siti contaminati a Marcianise, nell'ambito del programma di tutela del territorio e...

Leggi anche: Siti inquinati da bonificare, ecco la mappa dei rischi: la Campania area di crisi

Altri aggiornamenti su Missione romana

Discussioni sull' argomento UNIVERSITÀ DI SIENA ALLA MOSTRA INTERNAZIONALE SU CIPRO E ITALIA DI CASTEL SANT'ANGELO A ROMA; Università di Siena protagonista alla mostra internazionale su Cipro e Italia di Castel Sant’Angelo a Roma; L’Università di Siena protagonista a Castel Sant’Angelo con la mostra su Cipro e Italia.

Missione romana per Santangelo, vertice con Vadalà su mappatura siti inquinati e controlliPrima uscita ufficiale del presidente della commissione regionale Anticamorra, Beni confiscati, bonifiche ambientali ed ecomafie Vincenzo Santangelo che, questa mattina, giovedì 12 marzo, si è recato ... casertanews.it

Ritter Sport. . Atterra sul pianeta Gusto Galattico: i gelati prodotti da La Romana e ispirati ai gusti di RitterSport ti aspettano in edizione limitata fino a fine aprile. Una missione di gusto imperdibile! *Prodotti da La Romana, ispirati ai gusti di RitterSport #LaRoma - facebook.com facebook

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV La settimana del Papa Confermati nella missione al servizio della luce che cura le ferite Dopo la visita pastorale nella parrocchia romana dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo di Daniele Canali osservatoreromano.va/it/n x.com