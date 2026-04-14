Venosa il San Francesco punta all’avanguardia | tra Pet Therapy e ricerca

Il 14 aprile 2026 un rappresentante regionale ha visitato l’ospedale San Francesco di Venosa, effettuando un sopralluogo per verificare i servizi sanitari presenti. Durante l’ispezione sono stati esaminati i reparti e le strutture, con particolare attenzione alle attività di Pet Therapy e alla ricerca clinica in corso. La visita si è concentrata sulla valutazione delle risorse e delle dotazioni del presidio, senza dichiarazioni pubbliche o annunci ufficiali.

Il consigliere regionale Picerno si è recato questo 14 aprile 2026 presso l’ospedale San Francesco di Venosa per un sopralluogo ispettivo volto a valutare i servizi sanitari e discutere le strategie di rilancio del presidio. L’incontro, mirato a monitorare le attività operative, ha coinvolto i vertici della struttura e il personale, focalizzandosi su tematiche cruciali come la gestione delle malattie croniche, la chirurgia di specialità e l’approccio umanistico verso i pazienti. Eccellenze cliniche e nuove frontiere terapeutiche nel polo venese. Durante la mattinata di martedì, Picerno ha avuto un confronto diretto con il referente sanitario della struttura, Bompensiere, per analizzare le necessità più pressanti dell’ospedale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venosa, il San Francesco punta all’avanguardia: tra Pet Therapy e ricerca Al San Martino la pet therapy entra nei reparti oncologiciCarezze, sorrisi e sguardi che scaldano il cuore: sono quelli degli animali che porteranno la pet therapy nei reparti oncologici dell'ospedale San... Venosa, il piano per il San Francesco: focus su Alzheimer e PNRRIl consigliere regionale Picerno punta a trasformare l’ospedale San Francesco di Venosa in un punto di riferimento per la sanità lucana, con un...