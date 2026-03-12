L’Argentina farà un’offerta per trasferire Finalissima al Santiago Bernabéu del Real Madrid?

L’Argentina avrebbe intenzione di proporre il trasferimento della Finalissima al Santiago Bernabéu, stadio del Real Madrid. Nel frattempo, si segnala che la Spagna avrebbe espresso interesse a ospitare l’evento a Madrid. La questione riguarda le decisioni sui luoghi delle prossime edizioni della competizione. La proposta argentina e le preferenze spagnole sono al centro delle ultime indiscrezioni.

Secondo alcune indiscrezioni, la Spagna vorrebbe giocare la Finalissima a Madrid. L'Argentina sarà d'accordo? La Finalissima potrebbe svolgersi a Madrid il 27 marzo, secondo quanto riportato in Spagna. Lo scontro tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, vincitrice della Copa America, sarà quasi sicuramente spostato dalla sua sede originaria, il Lusail Stadium di Doha, a causa della guerra in corso in Medio Oriente. Il Qatar è stato preso di mira dai droni iraniani in risposta agli attacchi di Stati Uniti e Israele e tutte le partite nazionali sono state sospese finché la situazione non migliorerà.