Dal ballo popolare al patrimonio Unesco | il Liscio entra nel vivo della candidatura con il primo incontro
Il Liscio, danza tradizionale diffusa in alcune regioni italiane, sta affrontando il processo di candidatura a patrimonio immateriale dell’umanità. Recentemente si è svolto il primo incontro ufficiale dedicato alla promozione e alla tutela di questa forma di espressione culturale. Questa pratica, che coinvolge musica, ballo e socialità, rappresenta un elemento di identità per molte comunità e si tramanda attraverso diverse generazioni.
Il ballo Liscio, colonna sonora che abbraccia la tradizione di una terra e di una comunità. Un insieme articolato di pratiche musicali, coreutiche e sociali che attraversa territori e generazioni e costruisce legami sociali. Capace, ancora oggi, di rappresentare uno spazio di aggregazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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