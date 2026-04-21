Dal ballo popolare al patrimonio Unesco | il Liscio entra nel vivo della candidatura con il primo incontro

Il Liscio, danza tradizionale diffusa in alcune regioni italiane, sta affrontando il processo di candidatura a patrimonio immateriale dell’umanità. Recentemente si è svolto il primo incontro ufficiale dedicato alla promozione e alla tutela di questa forma di espressione culturale. Questa pratica, che coinvolge musica, ballo e socialità, rappresenta un elemento di identità per molte comunità e si tramanda attraverso diverse generazioni.