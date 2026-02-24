Evangelion rinasce per i suoi 30 anni | una nuova serie anime prende forma con Yoko Taro alla scrittura

Il ritorno di Evangelion per i suoi 30 anni è causato dall’interesse dei fan e dalla volontà di rinnovare il franchise. Yoko Taro si occupa della scrittura di una nuova serie anime, portando un tocco innovativo alla storia. La produzione coinvolge un team creativo sorprendente, con idee che promettono di sorprendere anche chi ha seguito il franchise finora. La nuova avventura di EVA si sta delineando con dettagli che incuriosiscono gli appassionati.

Per i trent'anni di Neon Genesis Evangelion, il franchise ritorna con una nuova serie anime, un team creativo inatteso e la sensazione che l'universo di EVA sia pronto a reinventarsi ancora. A trent'anni dal debutto, Neon Genesis Evangelion annuncia una nuova serie anime. Alla scrittura arriva, creatore di NieR*, affiancato da Studio Khara e CloverWorks. Pochi dettagli, molte aspettative, e la promessa di un nuovo capitolo per la saga. Un nuovo Evangelion prende forma: team creativo e prime certezze L'annuncio è arrivato durante un evento celebrativo in Giappone e ha subito fatto rumore: Neon Genesis Evangelion tornerà con una serie anime completamente nuova.