' Burana Festival' continua la kermesse partita a Natale con l' appuntamento ' Quaresima in musica'

Il Burana Festival prosegue con l’evento Quaresima in musica, che si terrà domenica 15 alle 17 presso la Chiesa di San Giacomo Maggiore di Burana. La manifestazione, iniziata a Natale, include appuntamenti dedicati alla musica durante il periodo quaresimale, coinvolgendo il pubblico locale in un nuovo momento della kermesse.

Domenica 15 alle 17, si celebra la Quaresima in musica, con il nuovo appuntamento del ‘Burana Festival’ presso la Chiesa di San Giacomo Maggiore di Burana. La kermesse, partita a Natale, celebra il trecentesimo anniversario dello storico organo interno alla chiesa realizzato dal maestro Traeri e restituito alla comunità paesana cinque anni fa al termine di un sapiente restauro di Paolo Tollari. L’evento si intitola ‘Lumini set silentii’, e comprenderà musiche dal Barocco a commento della Via Crucis, con brani dei compositori Frescobaldi, Bassani, Chierici, Corelli e altri. L’ingresso al ‘Burana Festival’ è libero e gratuito. Il pomeriggio di domenica sarà quindi intriso di musica di tanti autori emiliani, anche se non mancheranno i brani di compositori d’oltralpe, suonata dalla Urbs Musicae Ensemble di Basilea. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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