Successo per Elena Cecconi Galleria in Musica prosegue alla Ricci Oddi con gli ottoni

Il Festival Galleria in Musica ha avuto inizio con una partecipazione numerosa presso la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, in collaborazione con il Conservatorio Nicolini. La manifestazione, dedicata alla musica e all'arte, prosegue con un nuovo concerto dedicato agli ottoni, segnando un ulteriore appuntamento del programma. La serata ha visto la partecipazione di Elena Cecconi, che ha ottenuto un successo di pubblico e critica.

Si è aperto con grande partecipazione il Festival Galleria in Musica, nato dalla collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi. La serata inaugurale del 10 aprile ha unito arte e musica in un dialogo suggestivo, introdotto dalla visita guidata ai capolavori.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Il respiro che racconta: Elena Cecconi in concerto alla Ricci OddiInaugura venerdì 10 aprile il Festival Galleria in Musica, frutto della collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Galleria d'Arte Moderna... "Meraviglie del Grand Tour", alla Galleria Ricci Oddi incontro con la curatrice Lavinia GalliÈ il grande dipinto di Giovanni Paolo Panini intitolato Roma antica il protagonista d’eccezione della mostra Meraviglie del Grand Tour allestita...