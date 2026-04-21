Dagli attacchi a Mattarella fino alle volgarità contro Meloni | la lunga scia di offese del Cremlino contro l’Italia

Negli ultimi mesi, il governo russo ha indirizzato una serie di commenti e attacchi pubblici nei confronti di figure italiane di alto rango. Sono stati rivolti insulti e critiche sia al presidente della Repubblica che alla presidente del Consiglio, con alcuni commenti trasmessi anche dai canali televisivi russi. Questi episodi hanno attirato l’attenzione sulla crescente tensione tra i due Paesi, coinvolgendo dichiarazioni di natura offensiva e denigratoria.

Dalle offese a Mattarella fino a quelle indirizzate dalla tv russa alla presidente del Consiglio. Le volgarità del giornalista russo Vladimir Solovyov nei confronti di Giorgia Meloni sono l’ultimo episodio di una lunga scia di attacchi di Mosca a Roma che a partire dal 2022 – quando iniziò l’invasione dell’Ucraina e l’Italia si schierò con Kiev – hanno colpito le più alte cariche dello Stato, fino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Finora, a condurli era stata in particolare Maria Zakharova, la potente portavoce del ministero degli Esteri russo. Ora si è aggiunto anche il notissimo conduttore tv, considerato il ‘megafono’ dello zar Vladimir Putin.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dagli attacchi a Mattarella fino alle volgarità contro Meloni: la lunga scia di offese del Cremlino contro l’Italia Notizie correlate Mattarella: «Attacchi a Liliana Segre volgari e imbecilli. Ue sia rigorosa contro antisemitismo». La senatrice: «Non si usi Gaza contro il giorno della Memoria»Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto le celebrazioni del Giorno della Memoria al Quirinale per esprimere pubblicamente sostegno... Sergio Mattarella fa da scudo a Liliana Segre nel Giorno della Memoria, "attacchi con volgarità e imbecillità"Nel Giorno della Memoria al Quirinale, Sergio Mattarella ha rivolto a Liliana Segre parole di sostegno per gli attacchi “colmi, a un tempo, di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mattarella dice a Trump quello che Meloni non ha il coraggio di dire; Libano: Mattarella scrive a Macron per attacco a reparto francese UNIFIL; Mattarella a Macron Inammissibile attacco a Unifil in Libano; Mattarella scrive a Macron: inammissibile l'attacco all'Unifil in Libano. Mattarella: «A Beirut attacchi devastanti. La Nato serve sia all’Europa che agli Usa»Alleati «indissolubili». In uno scenario internazionale in cui le vecchie coordinate sembrano impazzite, in cui ogni schema consolidato pare (e mai come nei giorni scorsi ... ilmessaggero.it Mattarella: fondamenta Ue non cederanno agli attacchi di quanti vogliono smantellarla. L’Europa dica no all’ampliamento del conflittoRoma, 19 marzo 2026 – L'Europa trova il suo fondamento nella dignità umana, nella solidarietà, nei valori civili. Si tratta di pilastri solidi, con radici profonde, cementati da secoli di pensiero ... quotidiano.net Mare, montagna e avventura in un solo weekend: scopri la Marina Alta! Ecco alcuni motivi per visitare questa regione della Comunidad Valenciana: Jávea - Incantevole località costiera, le cui mura furono costruite per difenderla dagli attacchi dei pir - facebook.com facebook Ha fatto bene @ellyesse a difendere il Governo dagli attacchi di Trump. Per noi le istituzioni vengono prima. E la nostra autonomia non è negoziabile. Dopodiché Giorgia Meloni ha fatto il tappetino di Trump. E pagherà le conseguenze di questa scelta. x.com