In occasione del Giorno della Memoria, il presidente Sergio Mattarella ha espresso solidarietà a Liliana Segre, condannando gli attacchi caratterizzati da volgarità e imbecillità. Un gesto di vicinanza che sottolinea l'importanza di ricordare e difendere i valori della memoria e della dignità umana.

Nel Giorno della Memoria al Quirinale, Sergio Mattarella ha rivolto a Liliana Segre parole di sostegno per gli attacchi "colmi, a un tempo, di volgarità e di imbecillità", collegandoli a discorsi di razzismo e antisemitismo. Segre ha detto che "si può e si deve parlare di Gaza", ma "non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria". Nel Giorno della Memoria al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dedicato un passaggio alla senatrice a vita Liliana Segre, rivolgendole un messaggio di riconoscenza e di sostegno: "Alla senatrice Segre rinnovo la riconoscenza della Repubblica per la sua preziosa testimonianza degli orrori vissuti e per il suo messaggio, sempre contrassegnato dal rigetto dell'odio, della vendetta, della violenza".

© Virgilio.it - Sergio Mattarella fa da scudo a Liliana Segre nel Giorno della Memoria, "attacchi con volgarità e imbecillità"

Durante il Giorno della memoria, le celebrazioni assumono un tono più riflessivo e solenne.

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente Mattarella ha ribadito il sostegno alla senatrice Liliana Segre, condannando gli attacchi volgari e imbecilli ricevuti.

