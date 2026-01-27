Mattarella | Attacchi a Liliana Segre volgari e imbecilli Ue sia rigorosa contro antisemitismo La senatrice | Non si usi Gaza contro il giorno della Memoria
In occasione del Giorno della Memoria, il presidente Mattarella ha ribadito il sostegno alla senatrice Liliana Segre, condannando gli attacchi volgari e imbecilli ricevuti. Ha inoltre chiesto all’Unione Europea di essere più rigorosa nel contrasto all’antisemitismo, sottolineando l’importanza di rispettare la memoria e i valori fondamentali della nostra società.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto le celebrazioni del Giorno della Memoria al Quirinale per esprimere pubblicamente sostegno alla senatrice a vita Liliana Segre, bersaglio di recenti attacchi. «Cara senatrice, in questa occasione solenne desidero esprimerle, a nome della Repubblica, la solidarietà, la stima e l’affetto a fronte di attacchi colmi, a un tempo, di volgarità e di imbecillità», ha dichiarato Mattarella. Il Capo dello Stato ha sottolineato come volgarità e imbecillità siano da sempre le caratteristiche del razzismo e dell’antisemitismo, fenomeni configurati dalla legge come reati.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Liliana Segre
Giorno della Memoria, Mattarella: «Ue sia rigorosa contro l'antisemitismo». Meloni: «Condanniamo la complicità del fascismo»Segre: non si usi Gaza
In occasione del Giorno della Memoria, le autorità italiane ribadiscono l'importanza di contrastare l'antisemitismo e riaffermano il rifiuto di ogni forma di fascismo.
Giorno Memoria, Mattarella a Segre: stima, attacchi volgari e imbecilli
La Giornata della Memoria ricorda le vittime dell’Olocausto e promuove valori di tolleranza.
Ultime notizie su Liliana Segre
Mattarella: «Attacchi a Liliana Segre volgari e imbecilli. Ue sia rigorosa contro antisemitismo». La senatrice: «Non si usi Gaza contro il giorno della Memoria»Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto le celebrazioni del Giorno della Memoria al Quirinale per esprimere pubblicamente sostegno alla senatrice a vita Liliana Segre, bersaglio di ... open.online
Giorno Memoria, Mattarella a Segre: stima, attacchi volgari e imbecilliRoma, 27 gen. (askanews) – Alla senatrice Liliana Segre rinnovo la riconoscenza della Repubblica per la sua preziosa testimonianza degli orrori vissuti e per il suo messaggio, sempre contrassegnato d ... askanews.it
"Si può e si deve parlare di Gaza nel giorno della memoria: si può parlare si Iran, Iran, Ucraina e tutto ciò che chiama in causa la umanità, ma non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria". Lo ha detto la senatrice Liliana Segre durante la cerimoni - facebook.com facebook
#27gennaio2026 "Si può e si deve parlare di Gaza nel Giorno della Memoria: si può parlare di Iran, Ucraina e tutto ciò che chiama in causa la umanità, ma non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria". Lo ha detto la senatrice Liliana Segre durante x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.