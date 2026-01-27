Mattarella | Attacchi a Liliana Segre volgari e imbecilli Ue sia rigorosa contro antisemitismo La senatrice | Non si usi Gaza contro il giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente Mattarella ha ribadito il sostegno alla senatrice Liliana Segre, condannando gli attacchi volgari e imbecilli ricevuti. Ha inoltre chiesto all’Unione Europea di essere più rigorosa nel contrasto all’antisemitismo, sottolineando l’importanza di rispettare la memoria e i valori fondamentali della nostra società.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto le celebrazioni del Giorno della Memoria al Quirinale per esprimere pubblicamente sostegno alla senatrice a vita Liliana Segre, bersaglio di recenti attacchi. «Cara senatrice, in questa occasione solenne desidero esprimerle, a nome della Repubblica, la solidarietà, la stima e l’affetto a fronte di attacchi colmi, a un tempo, di volgarità e di imbecillità», ha dichiarato Mattarella. Il Capo dello Stato ha sottolineato come volgarità e imbecillità siano da sempre le caratteristiche del razzismo e dell’antisemitismo, fenomeni configurati dalla legge come reati.🔗 Leggi su Open.online

In occasione del Giorno della Memoria, le autorità italiane ribadiscono l'importanza di contrastare l'antisemitismo e riaffermano il rifiuto di ogni forma di fascismo.

La Giornata della Memoria ricorda le vittime dell’Olocausto e promuove valori di tolleranza.

