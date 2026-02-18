Detriti sull' area delle giostre | via Sportivi comaschi tra emergenza e conto alla rovescia per il luna park

A causa dei detriti trovati nell’area delle giostre, via Sportivi Comaschi si trasforma in un punto di attenzione a Como. La strada si riempie di pezzi di plastica e resti di materiali, segnalando un problema che riguarda la preparazione al prossimo luna park. La situazione crea preoccupazione tra i residenti e gli operatori, mentre si avvicina il momento di allestire le attrazioni per l’apertura stagionale.

Il Comune di Como ha avviato una gara per rimuovere e smaltire il materiale accumulato a seguito del maltempo e rimettere in ordine l’area: l’obiettivo è restituire uno spazio entro primavera In via sportivi comaschi, a Como, c’è un piazzale che in molti associano a un’immagine precisa: in primavera diventa la “casa” del luna park, con le attrazioni, le luci e quel via vai che per settimane ridisegna le serate della città. Oggi, però, lo scenario è un altro: l’area è segnata dalla presenza di detriti e materiale da rimuovere. E proprio da qui parte una notizia che riguarda non solo la gestione dell’emergenza, ma anche la normalità che tanti si aspettano quando arriva la stagione delle giostre.🔗 Leggi su Quicomo.it

