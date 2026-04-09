e stavolta i bastardi di pizzofalcone sono alle prese con i figli

I personaggi dei «Bastardi di Pizzofalcone» affrontano questa volta una nuova sfida legata ai figli. Dopo diverse avventure, i protagonisti cedono all’introspezione e alle emozioni, come descritto nel nuovo romanzo dello scrittore Maurizio de Giovanni, pubblicato da Einaudi e già noto anche grazie a una serie televisiva di successo. È la tredicesima volta che i personaggi tornano in una delle loro storie.

Cedono all’introspezione e al sentimento i «Bastardi di Pizzofalcone», personaggi ai quali ha dato vita lo scrittore Maurizio de Giovanni, famosi anche grazie a una serie televisiva di grande successo, e che ora tornano per la tredicesima volta in «Figli» (Einaudi). Ed eccoli i “Bastardi” «in quel luogo così stratificato, che è Pizzofalcone», verso il quale ciascuno di loro ha sviluppato un senso d’appartenenza, ritrovando in quello storico quartiere riscatto da un passato segnato da giorni difficili. Eppure proprio lì, quel commissariato che il vicequestore Luigi Palma avrebbe dovuto accompagnare alla chiusura ha ritrovato una nuova vitalità e quei «reietti rifiutati dalla comunità» sono diventati una squadra legata da forti motivazioni di un lavoro complicato ma esaltante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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