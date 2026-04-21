Da Tortona alla Bovisa con le opere di Wanders Cappellini e Auber

Da Tortona alla Bovisa, passando per Barona, tre quartieri di Milano stanno vivendo importanti interventi urbanistici. Sono in corso lavori e ristrutturazioni nei progetti di Superstudio Più, Superstudio Maxi e il nuovo Superstudio Village. Questi interventi coinvolgono diverse aree della città e sono legati alle opere di Wanders, Cappellini e Auber. La trasformazione interessa spazi legati al settore dell’arte, del design e dell’industria creativa.