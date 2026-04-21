Da Tortona alla Bovisa con le opere di Wanders Cappellini e Auber
Da Tortona alla Bovisa, passando per Barona, tre quartieri di Milano stanno vivendo importanti interventi urbanistici. Sono in corso lavori e ristrutturazioni nei progetti di Superstudio Più, Superstudio Maxi e il nuovo Superstudio Village. Questi interventi coinvolgono diverse aree della città e sono legati alle opere di Wanders, Cappellini e Auber. La trasformazione interessa spazi legati al settore dell’arte, del design e dell’industria creativa.
Tortona, Barona, Bovisa, tre quartieri per tre grandi progetti: Superstudio Più, Superstudio Maxi e il nuovo Superstudio Village. Le tre venue ospiteranno un progetto articolato in tre percorsi tematici, tre zone della città, tre visioni del design contemporaneo. Un format che attraversa Milano mettendo in dialogo nuove polarità urbane. Via Tortona, SuperNova rappresenta il cuore internazionale del progetto: il luogo delle grandi installazioni, dei padiglioni indipendenti e delle architetture. Protagonista dell’edizione 2026 è il ritorno di Moooi: una grande esposizione museale firmata da Marcel Wanders, che celebra il ritorno del brand a Milano venticinque anni dopo il suo debutto proprio al Superstudio.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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