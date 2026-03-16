Guida alla street art di Milano con Christian Gangitano | da NoLo a Isola le opere da vedere e quelle da evitare

Una guida alla street art di Milano con Christian Gangitano, esperto di arte urbana, che accompagna nel percorso tra NoLo e Isola, illustrando le opere più notevoli e quelle meno interessanti. Durante il giro, si sono analizzate creazioni che celebrano la storia, altre che rigenerano quartieri e alcune che sono state trasformate in pubblicità. Il focus è sulle opere visibili nel panorama cittadino e sui punti da visitare o evitare.

Dall'arte che celebra la storia a quella che invece rigenera quartieri, fino a quella che diventa pubblicità: insieme a Christian Gangitano, esperto di arte urbana, abbiamo attraversato le opere più belle e quelle invece da evitare nei quartieri di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Olimpiadi Milano Cortina, la nostra guida con tutti gli eventi aperti al pubblico e le mostre più belle da vedereTutto è pronto per l’inizio dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 che vedranno come protagoniste la città meneghina, la regina delle Dolomiti e... Uno street artist trasforma le strade francesi in opere coloratissime: un capolavoro di pixel artCamminando per le strade di Parigi, Avignone o di Orléans, alzando gli occhi verso un cartello stradale, può capitare di scoprire qualcosa di... Tutto quello che riguarda Christian Gangitano Argomenti discussi: Adesivi e graffiti su muri e saracinesche, la proposta: il Comune risarcirà i negozi; Logo di un supermercato ritoccato con le bombolette spray, le scritte anti guerra sparse in città.