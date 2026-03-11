In Senato, un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha indossato un cappellino rosso con scritte come

In Senato alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle hanno provocato la premier Giorgia Meloni mostrando dei cappellini rossi in stile Maga per ironizzare sulla sintonia della presidente del Consiglio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Lo indossi e dica a Trump che l’Italia ripudia la guerra”, ha detto Luca Pirondini, mostrando il cappellino con la scritta “no alla guerra”. M5s, la provocazione a Giorgia Meloni In Senato è andata in scena una provocazione nei confronti di Giorgia Meloni da parte degli esponenti del Movimento 5 stelle. È successo al termine delle dichiarazioni di voto del capogruppo del M5s, Luca Pirondini. I... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - M5s in Senato provoca Giorgia Meloni con i cappellini stile Maga con "no alla guerra", "lo indossi con Trump"

Articoli correlati

"No alla guerra", protesta M5s al Senato con cappellini in stile "Maga" come Donald Trump(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Al termine dell'intervento in Senato del capogruppo M5s Luca Pirondini, che ha accusato Giorgia Meloni di...

"No alla guerra", protesta M5s al Senato con cappellini in stile "Maga" come Donald Trump – Il video«Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo».

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giorgia Meloni

Discussioni sull' argomento Matteo Renzi provoca Giorgia Meloni dopo l'attacco Usa all'Iran, poco più di un peluche di Trump, non conta; Referendum Giustizia, le opposizioni: Meloni ha paura che vinca il no.

Meloni, in diretta alla Camera sulla crisi in Iran: la premier: Non entreremo in guerra, M5s: Al governo servi di TrumpLe comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera e al Senato sulla crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran, in vista del Consiglio Europeo ... fanpage.it

Senato, M5s in Aula con cappellini stile Maga ma la scritta no alla guerraIl M5s regala simbolicamente cappellini rossi in stile Maga - ma con la scritta No alla guerra - alla premier Giorgia Meloni, per ironizzare sulla sintonia della leader con il presidente degli Stati ... notizie.tiscali.it

Sky tg24. . Giuseppe #Conte risponde a Giorgia #Meloni “Non ho elementi, lei dichiara Presidente, però ci faccia capire: quando si tratta di attaccare i magistrati lei diventa una provetta giurista, ne sa più dei giudici e degli avvocati che hanno in mano i fascicol - facebook.com facebook

La nuova proposta di Giorgia Meloni alle opposizioni sulla guerra. Il punto di Alessandra Sardoni x.com