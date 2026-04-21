Da ScottoJonno la presentazione di Miranda - ovvero dell’altro da noi di Manlio Santanelli

È stato pubblicato nel febbraio 2026 l’ultimo lavoro di Manlio Santanelli, intitolato “Miranda - ovvero dell’altro da noi”. Il libro è stato realizzato da Kairos Edizioni e rappresenta una delle sue ultime opere uscite sul mercato. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di chi segue il lavoro dello scrittore, consolidando la sua presenza nel panorama letterario attuale.

“Miranda” ovvero dell’altro da noi – Kairos Edizioni - è l'ultimo lavoro di Manlio Santanelli, finito di stampare nel febbraio 2026. Sorprendente, ironico, fantasioso, ma fino ad un certo punto, sicuramente bizzarro ed eccentrico che apre a riflessioni insolite. Si incontrano e si analizzano lo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Da ScottoJonno, la presentazione del romanzo “L’Amore Impossibile” di Chiara TortorelliChiara Tortorelli, scrittrice, editor e creativa pubblicitaria presenta il suo ultimo romanzo “L’Amore Impossibile” – Homo Scrivens Edizioni, martedì... Da ScottoJonno la presentazione del libro “Tra donne” di Rita NappiNuova silloge di Rita Nappi “Tra donne” edita nel febbraio 2026 da de Comporre Edizioni. Altri aggiornamenti Da ScottoJonno, la presentazione di Miranda - ovvero dell’altro da noi di Manlio SantanelliMiranda ovvero dell’altro da noi – Kairos Edizioni - è l'ultimo lavoro di Manlio Santanelli, finito di stampare nel febbraio 2026. Sorprendente, ironico, fantasioso, ma fino ad un certo punto, ... napolitoday.it Manlio Santanelli: «La mia terra non lo vuole? Dono tutto il mio archivio a Todi»Per favore, un po’ di follia o impazziremo. L’aforisma si addice a Manlio Santanelli, drammaturgo, scrittore, poeta, che su una originale riscrittura della tradizione, e su paradosso, fantasia e ... ilmattino.it