Da ScottoJonno la presentazione del libro Tra donne di Rita Nappi
Nuova silloge di Rita Nappi “Tra donne” edita nel febbraio 2026 da de Comporre Edizioni. Opera poetica centrata sull’universo femminile. La prima presentazione si terrà presso ScottoJonno nella Galleria Principe di Napoli, mercoledì 18 marzo a partire dalle ore 18.00. Il titolo dell’opera. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
