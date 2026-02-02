Da ScottoJonno la presentazione del romanzo L’Amore Impossibile di Chiara Tortorelli

Martedì 10 febbraio alle 18:00, Chiara Tortorelli presenta il suo nuovo romanzo “L’Amore Impossibile” presso ScottoJonno in Galleria Principe di Napoli. La scrittrice, nota anche come editor e creativa pubblicitaria, ha scelto questo spazio per condividere il suo ultimo lavoro con il pubblico. L’evento si svolge nel cuore della città, attirando lettori e appassionati di letteratura.

Chiara Tortorelli, scrittrice, editor e creativa pubblicitaria presenta il suo ultimo romanzo "L'Amore Impossibile" – Homo Scrivens Edizioni, martedì 10 febbraio alle ore 18:00, presso ScottoJonno in Galleria Principe di Napoli. Si confronteranno con l'autrice sul tema dell'Amore le scrittrici Annella Prisco, Rosalia Catapano e Carla Librera, Presidente AIDDA Campania. Nel romanzo parole come: Sospeso, Vuoto, Voragine dell'anima, Coraggio, Spazio e Senso ci faranno riflettere su questi nostri tempi. Tre storie principali, e non solo, si sviluppano per analizzare vari tipi d'amore: Amore in tarda età con un uomo più giovane; l'amore acerbo e l'amore proibito.

