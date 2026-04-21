Un esperto di comunicazione di 46 anni, originario di Varese, si prepara a seguire il Giro d’Italia affiancando un noto commentatore. Ha lavorato con diversi ciclisti di alto livello, tra cui uno che ha portato un cambiamento radicale nel modo in cui il ciclismo viene percepito. Un altro atleta viene descritto come un perfezionista, con caratteristiche che influenzano il modo in cui si approccia alle competizioni.

Lavorare al fianco dei campioni è ciò che da tempo fa (e bene) Gabriele Uboldi: classe 1979, nato a Busto Arsizio, vive a Valencia da 20 anni e arriva al ciclismo dopo l’esperienza lavorativa in Coppa America, come logistic manager di +39. Grazie al contatto dell’avvocato Stefano Feltrin, che pure lavorava nell’ambiente velistico, è arrivato nel ciclismo alla Saxo Tinkoff attorno al 2013. Braccio destro per eccellenza di Peter Sagan, ancora adesso, ora Uboldi lavora principalmente con la Red Bull e si occupa di comunicazione: l’abbiamo visto spesso a inizio stagione al fianco di Remco Evenepoel e sarà anche al Giro d’Italia con il nostro Giulio Pellizzari, candidato al podio della corsa rosa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Sagan a Evenepoel: lo sguardo di Uboldi sui campioni

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