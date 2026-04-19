LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA | Evenepoel trionfa dominato lo sprint con Skjelmose! Frigo da applausi

Durante la gara, il ciclista ha preso il comando dello sprint finale, arrivando con un vantaggio di oltre una bicicletta rispetto al secondo classificato. L’atleta ha mantenuto il ritmo fino all’arrivo, lasciando dietro di sé il rivale più vicino. La competizione si è conclusa con questo atleta che ha tagliato il traguardo primo, mentre il concorrente è arrivato a distanza. La corsa si è svolta nel rispetto delle regole stabilite dalla federazione ciclistica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14 STRAVINCE EVENEPOEL! Sprint imperioso, non ha dato scampo a Skjelmose, imponendosi con oltre una bicicletta di vantaggio, quasi per distacco! 17.14 Skjelmose aspetta la mossa di Evenepoel, che lancia lo sprint! 17.14 Ultimi 400 metri. 17.13 Skjelmose rallenta, vuole far passare il belga. Situazione quasi di surplace. Evenepoel resta a ruota. 17.13 ULTIMO CHILOMETRO! Skjelmose davanti, Evenepoel a ruota. 17.12 Dunque Evenepoel e Skjelmose si giocheranno la vittoria allo sprint. 17.12 Ultimi 1900 metri. Il Cauberg è alle spalle: non è successo nulla! 17.11 Evenepoel fa passare Skjelmose. Non ha attaccato! 17.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel trionfa, dominato lo sprint con Skjelmose! Frigo da applausi Notizie correlate Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Frigo si stacca, Evenepoel resta con Gregoire e Skjelmose Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel attacca, ma non stacca Skjelmose! Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere l'Amstel Gold Race 2026 oggi in tv e streaming; DIRETTA Amstel Gold Race 2026 LIVE; Amstel Gold Race 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Evenepoel favorito; Perché l’Amstel Gold Race non si vedrà sulla RAI oggi? E anche le alternative streaming inizieranno tardi. LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel trionfa, dominato lo sprint con Skjelmose! Frigo da applausiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Evenepoel lo imbocca in testa e si gira per guardare negli occhi l'avversario. 17.10 INIZIA IL CAUBERG! Si ... oasport.it LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: numero pazzesco della spagnola Blasi, quarta PaternosterCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:24 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale dell'Amstel Gold Race femminile 2026. Grazie per aver ... oasport.it Non perderti lo spettacolo dell'Amstel Gold Race Segui la corsa LIVE sudiscovery+ e @HBO Max #AmstelGoldRace facebook Non perderti lo spettacolo dell'Amstel Gold Race Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #AmstelGoldRace x.com