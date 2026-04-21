Da Pipoquinha a Giardina | notti a tutto jazz

La settimana di jazzclub ha visto esibirsi artisti come Pipoquinha e Giardina, proponendo serate all’insegna di musica dal vivo in locali di alta quota. Durante gli eventi sono state ascoltate ballad delicate e brani originali caratterizzati da suoni nitidi, ritmi complessi e una precisione impeccabile negli arrangiamenti. La programmazione ha incluso performance con sonorità varie, tra cui poliritmie robuste e musiche filtrate da un sound pulito e curato.

Settimana di jazzclubbing da piani alti, ribalta per autori di liquide ballad pastellate di poesia, brani originali filtrati da suoni puliti, poliritmie granitiche e costanti, un timing perfetto negli album. Come nel caso di Minha Pele, firmato da Michael Pipoquinha (foto), definito dalla critica il bassista, cantante e compositore di maggior verve creativa in attività, stasera in concerto al Bravo Caffè (21.45) per basso e voce, supportato da un ensemble da vertigini: Thiago Almeida (tastiere), Josuè Lopes sax e Renato Galv (batteria). In scaletta brani originali che uniscono jazz contemporaneo e radici brasiliane primigenie, tra groove, lirismo e ampi spazi di improvvisazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Pipoquinha a Giardina: notti a tutto jazz Notizie correlate Le notti al Bravo Caffè con il jazz contemporaneoPresenze rare e ritorni attesi che chiedono ascolto: la stagione del Bravo Caffè riaccende il rito notturno come network dal vivo che punta sulla... International jazz day: il Piacenza jazz club protagonista del festival diffuso che celebra il jazz nel mondoIl 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, la giornata istituita dall’Unesco per riconoscere il jazz come patrimonio...