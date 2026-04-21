Anche quest’anno un bel successo per la manifestazione pratese "Da Piazza a Piazza" uno degli appuntamenti di mountain bike di maggior prestigio, organizzata dall’Avis Verag Prato Est e dal Top Race Team di Montemurlo. La sfida della gara inserita nei circuiti della Coppa Toscana MTB, Rampitek e Deltos Cup, sulle colline della provincia di Prato, ha registrato il successo di uno dei favoriti, il massese Giuseppe Panariello della Neb18 Factory Team che ha raggiunto da solo l’alveo del fiume Bisenzio dopo 47 chilometri precedendo di 1’43“ Spinetti e Furiasse. Sul percorso corto di 27 km della manifestazione patrocinata dei comuni di Prato,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Da Piazza a Piazza". Panariello è il più forte

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