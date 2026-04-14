L' attrice di Un Posto al Sole condivide una foto di quand' era ragazza | i fan impazziscono

Un'attrice della soap opera “Un posto al sole” ha condiviso sui social una foto risalente a circa cinquant'anni fa, mostrando il suo volto da giovane. La pubblicazione ha attirato subito l'attenzione degli utenti, che hanno commentato in gran numero, rendendo il post virale. La foto ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno espresso il loro apprezzamento attraverso numerosi messaggi.

Sui social è diventata virale una foto postata da un'attrice della soap “Un posto al sole”. L'immagine, di quasi cinquant'anni fa, ha riscosso un grande successo con i fan che hanno letteralmente inondato il post di commenti. L'attrice è Nina Soldano che nella serie riveste - da oltre vent'anni -.🔗 Leggi su Napolitoday.it Un posto al sole, arriva Whoopi Goldberg! Le foto più belle dell'attrice sul setL'attrice Premio Oscar entra nel cast della soap di Rai 3 per il 30° anniversario: ecco gli scatti più iconici dal set napoletano e il suo ruolo in... Leggi anche: Luisa Amatucci, l'attrice di Un Posto al Sole: "Ho scoperto per caso di avere un tumore all'endometrio" Temi più discussi: Ilenia Lazzarin cambia volto dal chirurgo estetico: il prima e dopo dell’attrice di Un Posto al Sole VIDEO; Filippo Scicchitano, l’attore su Rai 1 in La buona stella: La paura di vedere la felicità sparire; Pecci, salto nella grande tv. Dal teatro a ’Un posto al sole’; Krol dona le sue maglie all'attore di un Posto al sole. Un Posto al Sole Anticipazioni 15 aprile 2026: Giulia scombina le carte, Nunzio e Rossella sono nei guai!Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 aprile 2026. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Rai3. comingsoon.it Un Posto al Sole Anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: Manuela pronta a far pace con Maurizio, Micaela si infuria!Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 20 al 24 aprile 2026. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap. comingsoon.it Il futuro del Corvetto sarà senza cavalcavia Al suo posto verrebbe ricostruito un asse urbano più continuo e alberato tra via Marocchetti e corso Lodi La piazza manterrebbe il ruolo di grande nodo viabilistico, ma con un disegno più ordinato Al po - facebook.com facebook Linea 3, bus al posto dei tram su intero percorso stazione Trastevere-Valle Giulia x.com