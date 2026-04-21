Da oltre sessant’anni simbolo del Made in Italy

Da più di sessant’anni, l’azienda produce superfici ceramiche destinate all’edilizia, all’architettura e all’interior design. La produzione si svolge in stabilimenti italiani, con un focus sulla qualità e sul rispetto delle normative di settore. L’azienda ha consolidato la sua presenza nel mercato globale, esportando i suoi prodotti in numerosi paesi. La sua attività si svolge attraverso impianti tecnologicamente avanzati e processi certificati.

Florim, con un’innata passione per la bellezza e il design, produce da oltre 60 anni superfici ceramiche per l’edilizia, l’architettura e l’interior design. Guidata da Claudio Lucchese, figlio del fondatore l’ingegnere Giovanni Lucchese, l’azienda ha un passato radicato nel distretto ceramico italiano e un presente da trend setter internazionale del settore. Con un fatturato di 420 milioni di euro realizzato nel 2025, Florim – con unità all’avanguardia, società commerciali, partnership in Europa, America, Asia e Flagship Stores – è presente nelle principali capitali mondiali dell’architettura e del design (Milano, New York, Mosca, Singapore, Francoforte, Londra, Abu Dhabi, Roma, Los Angeles e Seoul).🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da oltre sessant’anni simbolo del Made in Italy Immigration, Culture, and the Growing Divide in Europe Notizie correlate La Vespa compie 80 anni: vita da star di un simbolo del made in Italy che non invecchia maiNe ha fatta di strada la Vespa Piaggio, dal 1946 a oggi: 19 milioni gli esemplari venduti finora nel mondo, un “brand” che nel 2023 veniva valutato... Leggi anche: Frescobaldi: "Un simbolo del made in Italy" Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Da oltre sessant’anni simbolo del Made in Italy; Per il Made in Italy (15 aprile), AMSI sottolinea il valore della Scuola Italiana Sci, eccellenza del turismo montano; Comunicazione Italiana; Urigold, da oltre 60 anni al servizio del gioiello Made in Italy. Il Villaggio Italia è la vetrina itinerante del Made in Italy: cultura, innovazione e tradizione in tour con l’Amerigo Vespucci, per raccontare al mondo l’eccellenza italiana Venerdì #24aprile in prima serata su #Rai3: “Vespucci, il viaggio più lungo” - facebook.com facebook