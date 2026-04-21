Il Presidente della Repubblica francese ha manifestato l’intenzione di tutelare a ogni costo il campione del Tour dei Paesi Baschi, considerato il possibile successore di Pogacar. Si tratta di un giocatore molto discusso, considerato una delle stelle emergenti del ciclismo francese. La strategia si concentra sulla protezione del giovane atleta, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di intervento.

Giù le mani da Paul Seixas. Come con Kylian Mbappé nel 2022, lo sport può diventare affare di stato. Soprattutto se si parla di fenomeni e se c'è Emmanuel Macron di mezzo. Come appunto con il ciclista 19enne, reduce dalla vittoria del Tour dei Paesi Baschi, la prima per un francese in una World Tour dal 2007. Abbastanza dunque per far alzare la cresta al mondo dello sport d'Oltralpe, e spingere il capo di Stato a intervenire per blindare il giovane considerato l'erede in pectore di Tadeji Pogacar. Un campioncino che naturalmente fa gola a tante squadre. Per Macron, però, Seixas deve restare in Francia e magari provare a vincere il Tour de France, valorizzando i colori patrii.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Mbappé a Seixas, Macron e il suo rapporto con le stelle di Francia

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