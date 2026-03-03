Macron | la Francia aumenterà il suo arsenale nucleare

Il presidente francese ha dichiarato che il paese incrementerà il proprio arsenale nucleare. La decisione è stata comunicata recentemente senza ulteriori dettagli sul numero di testate o le tempistiche. Nessuna altra informazione ufficiale è stata fornita riguardo a eventuali modifiche alle capacità militari della Francia. La notizia arriva in un momento di tensione internazionale crescente.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia aumenterà il suo arsenale nucleare. "Aumenteremo il numero di testate, ma non comunicheremo il numero", ha detto Macron. Il presidente francese Emmanuel Macron, parlando dalla base militare di L'Ile Longue, che ospita i sottomarini nucleari del Paese, ha annunciato l'espansione dell'arsenale nucleare francese. "Un potenziamento del nostro arsenale è essenziale. Stiamo attraversando un periodo di sconvolgimenti geopolitici gravido di rischi", ha detto Macron. "Ecco perché ho ordinato di aumentare il numero di testate nucleari nel nostro arsenale. Chiunque voglia essere libero deve essere temuto.

