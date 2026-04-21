Il governo si trova di fronte a un nuovo intoppo legato alle nomine, tra tensioni e divergenze tra le forze di maggioranza. Dopo alcune nomine contestate e il caso di un consigliere regionale in Puglia, le discussioni si sono accese all’interno della coalizione, evidenziando come le nomine rimangano un tema difficile da gestire. La questione ha attirato l’attenzione sui problemi interni alla maggioranza e sulle difficoltà di mantenere coesione tra i partiti.

Maledette poltrone, potrebbe dire Giorgia Meloni. Quelle poltrone che ogni volta che vanno riempite fanno litigare le destre, spaccano la coalizione di governo e creano liti interne alla maggioranza. Due le questioni protagoniste della giornata di ieri: da una parte il rebus riguardante Giuseppina Di Foggia, che – sollecitata da Meloni – ha rinunciato alla buonuscita da 7,3 milioni per lasciare Terna, dall’altra la scelta del successore di Paolo Savona alla Consob, con il nome del sottosegretario all’Economia Federico Freni che continua a spaccare la maggioranza. Su entrambi i casi è intervenuta ieri la presidente del Consiglio. Nel primo la presa di posizione è netta: “Credo che sia una scelta della Di Foggia, ovviamente nel caso valuteremo le nostre alternative”, dice Meloni.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Da Freni al caso Di Foggia, governo in tilt sulle nomine

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