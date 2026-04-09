Mariani alla guida di Leonardo al posto di Cingolani Di Foggia presidente Eni | tutte le nomine del Mef
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato le nomine di alcuni dirigenti chiave delle aziende statali. Lorenzo Mariani sarà il nuovo amministratore delegato di Leonardo, sostituendo Roberto Cingolani. Nello stesso aggiornamento, è stato confermato anche il cambio di presidenza di Eni, con l'insediamento di un nuovo presidente. Queste decisioni fanno parte di una serie di nomine recenti all’interno delle società controllate dallo Stato.
Lorenzo Mariani è il manager indicato dal Tesoro come prossimo nuovo amministratore delegato di Leonardo: come preannunciato dalle indiscrezioni degli ultimi giorni Roberto Cingolani esce dal vertice della società dell’aerospazio, difesa e sicurezza. Dal ministero dell’Economia arriva poi la conferma per il quinto mandato di Claudio Descalzi come capo azienda all’Eni e per il secondo mandato di Flavio Cattaneo alla guida dell’Enel. Mentre per l’a.d. di Enav il nome indicato è quello di Igor de Biasio, che si avvia quindi a lasciare la presidenza di Terna che viene lasciata anche dall’Ad Giuseppina di Foggia indicata alla presidenza dell’Eni.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Mariani alla guida di Leonardo al posto di Cingolani, Descalzi confermato all’Eni: tutte le nomine del MefLorenzo Mariani è il manager indicato dal Tesoro come prossimo nuovo amministratore delegato di Leonardo: come preannunciato dalle indiscrezioni...
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Temi più discussi: Leonardo Mariani alla guida di Leonardo. Tutte le foto; Nomine, Descalzi confermato ad Eni. Mariani alla guida di Leonardo, Cattaneo ancora a Enel; Nomine all’ultimo round. Sfida Mariani-Cutillo per la guida di Leonardo; Italia: Mariani sostituisce Cingolani alla guida di Leonardo, confermato Descalzi in Eni.
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Mariani guiderà Leonardo, confermati Descalzi a Eni e Cattaneo a Enel. Depositate le liste del Mef per i rinnovi dei cda. Per Enav de Biasio ad. Giuseppina Di Foggia indicata alla presidenza dell'Eni. #ANSA - facebook.com facebook
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