Mariani alla guida di Leonardo al posto di Cingolani Di Foggia presidente Eni | tutte le nomine del Mef

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato le nomine di alcuni dirigenti chiave delle aziende statali. Lorenzo Mariani sarà il nuovo amministratore delegato di Leonardo, sostituendo Roberto Cingolani. Nello stesso aggiornamento, è stato confermato anche il cambio di presidenza di Eni, con l'insediamento di un nuovo presidente. Queste decisioni fanno parte di una serie di nomine recenti all’interno delle società controllate dallo Stato.