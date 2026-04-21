Da cittadino leccese dico | il tatuaggio Msi della sindaca Poli Bortone rivela il dna della destra italiana

Un cittadino leccese commenta la vicenda del tatuaggio MSI sulla sindaca Poli Bortone, sottolineando come questa scelta rifletta il suo legame con la destra italiana. Da quando ha assistito alla sua rielezione, circa due anni fa, l’autore ha mostrato incredulità e disappunto. Oggi, di fronte alla discussione sulla storia del tatuaggio, si dice stupito del fatto che ci siano ancora persone che si sorprendono.

di Cristian Giaracuni Scrivo da cittadino leccese che poco meno di due anni fa ha assistito con incredulità mista a disgusto la rielezione di Adriana Poli Bortone alla carica di sindaco e che oggi, davanti alla patetica storia del tatuaggio, si stupisce di chi si stupisce. Perché “l’Adriana”, così come viene amorevolmente appellata dai suoi fan, è esattamente quello che si è tatuato sul polso, rigorosamente, destro: il frutto avvelenato del post-fascismo. Cresciuta nell’Msi, viene eletta per la prima volta nel Consiglio comunale di Lecce nel lontano 1967 e nel 1983 approda in Parlamento sempre sotto l’insegna della fiamma tricolore, il partito fondato dal fascista Giorgio Almirante, che la nostra Adriana non ha mai nemmeno lontanamente pensato di rinnegare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da cittadino leccese dico: il tatuaggio Msi della sindaca Poli Bortone rivela il dna della destra italiana Notizie correlate Adriana Poli Bortone e il tatuaggio "MSI", sindaca di Lecce criticata dall'opposizione: "Prima del 25 aprile"Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, si è tatuata la sigla MSI sul polso durante il Lecce Tattoo Fest. Adriana Poli Bortone e il tatuaggio dell'MSI, Francesco Storace difende la sindaca di Lecce: "Te lo invidio"Francesco Storace è intervenuto pubblicamente sulle polemiche sul tatuaggio con la scritta MSI di Adriana Poli Bortone, prendendo le difese della...