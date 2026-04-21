Adriana Poli Bortone e il tatuaggio dell' MSI Francesco Storace difende la sindaca di Lecce | Te lo invidio

Francesco Storace ha preso posizione a favore di Adriana Poli Bortone, rispondendo alle critiche sulla decisione della sindaca di Lecce di avere un tatuaggio legato all'MSI. Storace ha espresso apprezzamento per la scelta, affermando di invidiarla. La vicenda è diventata oggetto di discussione pubblica, con alcune reazioni che hanno attirato l’attenzione sui social e sui media locali.

Francesco Storace è intervenuto pubblicamente sulle polemiche sul tatuaggio con la scritta MSI di Adriana Poli Bortone, prendendo le difese della sindaca di Lecce. Intervistando la prima cittadina leccese, Francesco Storace ha dichiarato pubblicamente di “invidiare” il tatuaggio sul Movimento Sociale Italiano. La difesa di Storace a Poli Bortone per il tatuaggio MSI Perché Adriana Poli Bortone ha un tatuaggio con la scritta MSI Chi è Francesco Storace Gioventù Nazionale contro Salvemini sul tatuaggio di Poli Bortone La difesa di Storace a Poli Bortone per il tatuaggio MSI Francesco Storace ha intervistato Adriana Poli Bortone sulle pagine di Libero Quotidiano in seguito alle polemiche legate alla scelta della sindaca di Lecce di tatuarsi la scritta MSI sul polso.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Adriana Poli Bortone e il tatuaggio dell'MSI, Francesco Storace difende la sindaca di Lecce: "Te lo invidio" Notizie correlate Adriana Poli Bortone e il tatuaggio "MSI", sindaca di Lecce criticata dall'opposizione: "Prima del 25 aprile"Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, si è tatuata la sigla MSI sul polso durante il Lecce Tattoo Fest. Leggi anche: Adriana Poli Bortone, sindaca 82enne di Lecce, si fa tatuare la scritta MSI Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Adriana Poli Bortone, sindaca 82enne di Lecce, si fa tatuare la scritta MSI; Adriana Poli Bortone, la sindaca di Lecce si fa tatuare la sigla del partito post fascista MSI; Il video della sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, che si fa tatuare la scritta MSI; Adriana Poli Bortone a 82 anni si tatua MSI: il gesto nostalgico della sindaca di Lecce al Tattoo Fest VIDEO. Il video della sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, che si fa tatuare la scritta «MSI»Durante l’inaugurazione di un evento di tatuaggi a Lecce, la sindaca Adriana Poli Bortone si è fatta tatuare sul polso destro la scritta «MSI» per ricordare il Movimento sociale italiano: il partito d ... ilpost.it Adriana Poli Bortone e il tatuaggio dell'MSI, Francesco Storace difende la sindaca di Lecce: Te lo invidioFrancesco Storace è intervenuto pubblicamente sulle polemiche sul tatuaggio con la scritta MSI di Adriana Poli Bortone, prendendo le difese della sindaca di Lecce. Intervistando la prima cittadina ... virgilio.it Ci sono storie che non si rinnegano. Si vivono. Si portano addosso. Adriana Poli Bortone ha attraversato la politica italiana in ogni ruolo: Ministro, Parlamentare europeo, Deputato, Senatore, Sindaco. Oggi viene criticata per una scelta personale fatta a 82 ann facebook Durante l’inaugurazione di un evento di tatuaggi a Lecce, la sindaca Adriana Poli Bortone si è fatta tatuare sul polso destro la scritta «MSI» per ricordare il Movimento sociale italiano x.com