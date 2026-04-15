150 anni di notizie il Corriere della Sera celebrato in una moneta

Da lanazione.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per celebrare i 150 anni di attività, il Corriere della Sera ha emesso una moneta commemorativa che raffigura il giornale. La ricorrenza segna un secolo e mezzo di pubblicazioni quotidiane, con ogni edizione che ha accompagnato le vicende italiane e internazionali. La moneta è stata distribuita come simbolo di questa lunga tradizione editoriale.

Un secolo e mezzo di storia, raccontato ogni giorno attraverso le pagine del giornale e una moneta coniata per l'occasione. A ricordare il 150esimo anniversario della fondazione del Corriere della Sera sarà un'emissione speciale: una moneta da 1,5 euro, coniata in argento 925‰ e proposta in versione Fior di Conio. Si tratta della prima volta che la Repubblica Italiana conia in euro una moneta dedicata a un quotidiano, riconoscendone "il ruolo centrale nella vita culturale e civile del Paese". L'emissione in 5mila esemplari "celebra il valore culturale e civile della stampa, restituendo in chiave numismatica l'identità di un quotidiano che ha accompagnato la storia del Paese dal 1876 a oggi", si legge nella nota diffusa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.🔗 Leggi su Lanazione.it

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