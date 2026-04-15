150 anni di notizie il Corriere della Sera celebrato in una moneta

Per celebrare i 150 anni di attività, il Corriere della Sera ha emesso una moneta commemorativa che raffigura il giornale. La ricorrenza segna un secolo e mezzo di pubblicazioni quotidiane, con ogni edizione che ha accompagnato le vicende italiane e internazionali. La moneta è stata distribuita come simbolo di questa lunga tradizione editoriale.

Un secolo e mezzo di storia, raccontato ogni giorno attraverso le pagine del giornale e una moneta coniata per l'occasione. A ricordare il 150esimo anniversario della fondazione del Corriere della Sera sarà un'emissione speciale: una moneta da 1,5 euro, coniata in argento 925‰ e proposta in versione Fior di Conio. Si tratta della prima volta che la Repubblica Italiana conia in euro una moneta dedicata a un quotidiano, riconoscendone "il ruolo centrale nella vita culturale e civile del Paese". L'emissione in 5mila esemplari "celebra il valore culturale e civile della stampa, restituendo in chiave numismatica l'identità di un quotidiano che ha accompagnato la storia del Paese dal 1876 a oggi", si legge nella nota diffusa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 150 anni di notizie, il Corriere della Sera celebrato in una moneta Notizie correlate Leggi anche: Giornali e soft-power, una riflessione in occasione dei 150 anni del Corriere della Sera Leggi anche: 150 anni fa usciva in edicola il Corriere della Sera. Tutte le iniziative per ricordare l’anniversario, in libreria, al cinema e anche sul sito corriere.it Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I 150 anni del Corriere della Sera a Torino, l'evento celebrativo alla Nuvola Lavazza; Roberto De Masi. Corriere punto di riferimento del giornalismo italiano; Maria Luisa Coppa: Il Corriere alimenta il dibattito su temi per noi centrali; Milano: per i 150 anni del Corriere della Sera il giornale si regala una nuova versione digitale di Corrier... 150 anni di notizie, il Corriere della Sera celebrato in una monetaUn secolo e mezzo di storia, raccontato ogni giorno attraverso le pagine del giornale e una moneta coniata per l'occasione. (ANSA) ... ansa.it I 150 anni del Corriere della Sera a Torino, l'evento celebrativo alla Nuvola LavazzaSarà Torino a dare il via, il prossimo 22 aprile, a «Il Corriere racconta l’Italia — Persone, città, visioni: il nostro futuro», il tour celebrativo per i 150 anni del Corriere della Sera. Un viaggio ... torino.corriere.it Donald Trump di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. "Non abbiamo più lo stesso rapporto", dice il presidente americano a Fox News, all'indomani delle dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera, a cui ha detto di "essere scioccato dalla mancanza di cor - facebook.com facebook Le frasi pronunciate da Donald Trump al Corriere della Sera sono un fendente al cuore del governo, un affondo che coglie il governo di sorpresa e alimenta il timore, sempre più concreto, di un isolamento internazionale. Giorgia Meloni è a Verona, tra gli stan x.com