Nel 2025 il mercato degli appalti pubblici ha raggiunto un nuovo massimo, con un valore complessivo che supera determinate soglie di importo. L’Autorità nazionale anticorruzione ha lanciato un allarme riguardo a rischi di corruzione che si presentano come insidiosi e sfuggenti, coinvolgendo anche le istituzioni più alte. La crescita del settore evidenzia come le gare pubbliche siano sempre più numerose e di valore crescente.

Il mercato dei contratti pubblici prosegue la sua corsa e tocca un nuovo massimo. Nel 2025 il valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro, si è attestato attorno ai 309,7 miliardi di euro, di cui circa 20,8 miliardi relativi ad appalti finanziati con le risorse del Pnrr. Si tratta del valore più alto della serie storica, con un aumento di circa il 49,1% rispetto al 2021 e del +13,9% rispetto al 2024, crescita trainata in larga parte da appalti di elevato importo concentrati soprattutto nei settori delle forniture e dei servizi. Ma nell'ultima relazione dell'era Busìa, l'ultima prima della...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Da Anac allarme corruzione: «Insidiosa e sfuggente, lambisce le istituzioni più alte»

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