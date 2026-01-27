Corruzione il sottosegretario Prisco | Accordo Ministero-Anac | atti interdittivi per un totale di 101 anni

Il sottosegretario Prisco ha annunciato un accordo tra Ministero e ANAC, con provvedimenti interdittivi che complessivamente raggiungono 101 anni. Questi interventi mirano a rafforzare la prevenzione della corruzione, considerata fondamentale per la sicurezza del Paese. L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno istituzionale per contrastare pratiche illecite e tutelare la trasparenza pubblica.

L'esponente umbro del Ministero dell'Interno ha fatto il punto sulla lotta alla collaborazione, ai tempi del Governo Meloni "Nell'ultimo triennio sono stati adottati provvedimenti interdittivi per un totale di 101 anni. La prevenzione della corruzione è parte integrante della sicurezza del Paese". Lo ha annunciato il sottosegretario umbro al Ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, facendo il punto sulla collaborazione - ai tempi del Governo Meloni - tra il Ministero e l'Anac (l'ente anticorruzione). «Rafforzare trasparenza e capacità amministrativa degli enti locali significa chiudere spazi a illegalità e infiltrazioni criminali.

