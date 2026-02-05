Uomo rapina tabaccheria colpisce poliziotto | tre anni e mezzo di carcere

Un uomo ha preso di mira una tabaccheria a Canali, nel centro di Bologna, e durante la fuga ha colpito un agente di polizia. Il giudice ha deciso: tre anni e mezzo di reclusione, una condanna severa per il gesto violento.

Un uomo ha rapinato una tabaccheria a Canali, nel capoluogo emiliano, e ha colpito un poliziotto. La sentenza del tribunale è stata chiara: tre anni e cinque mesi di carcere. A un paio di chilometri da Reggio Emilia, nel quartiere residenziale di Canali, un uomo ha rubato 300 euro da una tabaccheria e ha aggredito un agente della polizia. Le cose non andarono soltanto a finire come un semplice furto: si è trattato di un colpo, o meglio due, che hanno visto la violenza diventare parte integrante di un episodio criminale. L'uomo, Rabah Messaoud, un 41enne tunisino residente a Canali, ha vissuto un processo breve, ma con un verdetto durissimo: tre anni e cinque mesi di carcere per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

