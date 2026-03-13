Gioielleria Gioia la sentenza | quattro condanne e un' assoluzione per la tentata rapina

Oggi si è concluso il processo abbreviato relativo alla tentata rapina avvenuta nella gioielleria Gioia in Irpinia. Quattro imputati sono stati condannati, mentre uno è stato assolto. La vicenda ha coinvolto cinque persone e si è risolta con questa sentenza definitiva.

Processo abbreviato per il colpo sventato in Irpinia: pene fino a 4 anni, assolto Di Martino. Due donne puntano al patteggiamento Si è concluso oggi con quattro condanne e un'assoluzione il processo con rito abbreviato a carico dei cinque imputati per la tentata rapina alla gioielleria Gioia in Irpinia. Il gup Giulio Argenio ha emesso la sentenza al termine di una camera di consiglio. La pena più severa è toccata al basista Francesco Carlo Liotti, considerato il promotore del colpo e difeso dall'avvocato Costantino Sabatino: 4 anni di reclusione e 2.400 euro di multa. Il pm Cecilia De Angelis ne aveva chiesti sei. Condannati anche Ciro Velotti e Vincenzo Fortunato, che si sono visti infliggere 3 anni e 4 mesi e 2. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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