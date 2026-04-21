Lo scorso fine settimana, il Cus Ferrara triathlon ha dato il via alla stagione sportiva conquistando diversi piazzamenti tra le località di Milano, Cesenatico e Andora. Gli atleti della squadra hanno partecipato a competizioni che hanno segnato l’inizio delle attività ufficiali, portando a casa risultati importanti e dimostrando un buon stato di forma. La partecipazione e le prestazioni ottenute rappresentano un primo passo positivo per il team in questa nuova annata.

Il Cus Ferrara triathlon ha inaugurato la nuova stagione sportiva con una serie di risultati significativi ottenuti tra Milano, Cesenatico e Andora lo scorso fine settimana. Gli atleti gialloneri hanno collezionato podi e prestazioni di rilievo in diverse discipline, segnando un avvio deciso sul piano competitivo. L’Idroscalo di Milano ha ospitato il classico triathlon olimpico, dove i fratelli Frilli hanno dimostrato come l’esperienza in altri sport possa tradursi in efficacia nelle lunghe distanze. Anna Frilli, approcciata per la prima volta al triathlon, ha conquistato l’oro nella categoria S3 con un tempo di 2h.24.38, posizionandosi al dodicesimo posto nella classifica assoluta grazie a una media oraria di quasi 40 chilometri durante la frazione ciclistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cus Ferrara trionfa tra i podi: l’avvio perfetto della stagione

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