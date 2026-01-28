Nuoto Podi e tempi esaltanti Cus in vasca a Ravenna

Sabato e domenica, nella piscina Gambi di Ravenna, si sono svolti due eventi importanti per il nuoto regionale. Gli atleti hanno corso forte, conquistando podi e migliorando i tempi. La gara ha visto la partecipazione di tanti giovani e più esperti, tutti pronti a mettere in mostra il loro talento sulla vasca olimpionica. La giornata si è conclusa con tante emozioni e risultati che promettono bene per il resto della stagione.

Week end di gare nella piscina Gambi di Ravenna, che ha visto lo svolgimento in contemporanea del Campionato Regionale Assoluto con il Meeting Acquatica, prima prova stagionale in vasca olimpionica. Un appuntamento importante che ha visto gli atleti del Cus Ferrara distinguersi per risultati, prestazioni cronometriche e crescita tecnica. Grande protagonista è stata Alice Canella, categoria Ragazzi, capace di salire sul podio in tutte le gare disputate: argento con record personale sia nei 50 farfalla che nei 50 stile libero e uno splendido oro nei 50 dorso. A impreziosire ulteriormente la prestazione, il secondo posto nel Campionato Regionale Assoluto, risultato di grande valore considerando che l'atleta è classe 2012.

