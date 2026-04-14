Ateneo trionfa tra salita e rally | podi e sfide tra Peugeot e BMW

Il team Ateneo ha aperto la stagione sportiva con una serie di partecipazioni in diverse discipline, tra cui le gare di salita e rally. La squadra ha ottenuto risultati significativi, portando a casa podi e affrontando varie sfide tecniche e competitive. Tra le marche coinvolte, Peugeot e BMW sono state protagoniste di incontri ravvicinati e sfide dirette lungo il percorso. La stagione si preannuncia ricca di appuntamenti e di nuove opportunità per il team.

Il team Ateneo ha inaugurato la stagione agonistica con una prestazione multi-settoriale che ha coinvolto diverse discipline, tra salita e rally. I risultati ottenuti nel primo weekend stagionale mostrano una competitività diffusa tra i piloti del sodalizio, capaci di incidere su diversi campionati. Prestazioni tecniche tra velocità e precisione nelle sfide locali. La Salita del Costo ha protagonista Salvatore Tortora, già due volte campione italiano nella categoria Supersalita. Al comando della sua Peugeot 308, il pilota è riuscito a imporsi con un ritmo serrato all’interno della RS Turbo Cup, posizionandosi subito tra i leader della competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ateneo trionfa tra salita e rally: podi e sfide tra Peugeot e BMW Schiumarini trionfa nella tappa in Mauritania, l’Africa Eco Race si infuoca tra dune e sfide estremeAndrea Schiumarini si è imposto come una delle figure centrali della sesta tappa dell’Africa Eco Race, conclusa con un piazzamento al quinto posto... Leggi anche: BMW lancia la iX3 a Milano: la Neue Klasse debutta tra Rinascente e House of BMW Orgoglio avolese, Salvatore Empolo trionfa al Campionato Nazionale delle Lingue per lo spagnolo - facebook.com facebook