Curling l’Italia dei fratelli Spiller piega la Scozia e vola in finale ai Mondiali juniores!

L’Italia dei fratelli Spiller ha battuto la Scozia e si è qualificata per la finale dei Mondiali juniores di curling, attualmente in corso a Taarnby, vicino a Copenaghen. La squadra italiana ha conquistato la semifinale, assicurandosi un posto tra le migliori del torneo. La partita si è conclusa con un risultato che ha portato gli azzurri a competere per il titolo mondiale.

L'Italia va in finale ai Mondiali juniores di curling in corso di svolgimento a Taarnby, vicino Copenaghen. In terra danese il quartetto azzurro, composto da Cesare e Francesco Spiller e da Stefano e Andrea Gilli, con in squadra anche Francesco Vigliani, supera in semifinale la Scozia per 8-6 e domani, alle 14:00, sfiderà in finale gli Stati Uniti, che si sono imposti sul Canada nell'altra semifinale. Nel girone, iniziato il 24 febbraio, l'Italia ha iniziato con due vittorie su Danimarca (6-5) e Polonia (7-4), perdendo poi con la Scozia (9-11). Quindi ancora due successi con Corea del Sud (8-3) e Canada (9-8), prima di cedere agli USA per 4-5.